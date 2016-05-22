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  • Myk og glatt hud
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Utgått

Shaver series 7000 SensoTouchelektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering

RQ1180/16

3.9
| (182) Anmeldelser
Myk og glatt hud
Barbermaskinen fra Philips i 7000-serien gir en myk og jevn barbering. GyroFlex 2D-systemet justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt og barberer selv de minste skjeggstubbene med DualPrecision-blader.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Myk og glatt hud

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • 50 min trådløs bruk / 1 t lading

  • Presisjonstrimmer og veske

Kutteslisser og -hull får tak i selv de korteste hårene

Kutteslisser og -hull får tak i selv de korteste hårene

DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber

Supre Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Supre Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Toveis fleksible hoder justerer seg enkelt etter kurvene

Toveis fleksible hoder justerer seg enkelt etter kurvene

GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

av 5

182

Anmeldelser

22/05/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Utmärkta funktioner

Rakar väl. Rakar bekvämt och utan att det känns i huden. Går ganska tyst. Snabb och enkel laddning.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning

08/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Powerful soft noise shaver

Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

14/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Nice unit

Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 