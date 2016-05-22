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Utgått
RQ1180/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer og veske
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
3.9
av 5
182
Anmeldelser
Bigge
22/05/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Utmärkta funktioner
Rakar väl. Rakar bekvämt och utan att det känns i huden. Går ganska tyst. Snabb och enkel laddning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Milanoman2810
14/03/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Nice unit
Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.