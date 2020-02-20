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Utgått
Uovertruffen barberingsopplevelse
Philips SensoTouch 3D RQ1250-barbermaskinen, som gir vår mest avanserte barbering hittil, gir deg den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet og barberer hvert hår med noen få bevegelser med sine UltraTrack-hoder.
UltraTrack & GyroFlex 3D
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer
GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.
Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
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4.3
av 5
1002
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
20/02/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Det nye skjærehodet er supert
Skjærehodet fungerer bedre enn før, og det føles nesten som å barbere med høvel.
Fordeler
Tett rask barbering.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2018-02-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2018-02-20
Tålig
06/12/2018
Sverige
Bra maskin
Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Thogar
21/01/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Uppfyller mina förväntningar
Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.