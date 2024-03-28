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  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse

-30 % med SHAVE30

Shaver series 7000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S7887/58

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
Philips 7000-serien glir lett over huden, samtidig som hvert hår klippes tett – selv på tredagers skjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser og veileder seg etter riktig bevegelse for å gi bedre hudbeskyttelse.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tett barbering, avansert hudbeskyttelse

  • Nano SkinGlide-belegg

  • SteelPrecision-blader

  • Bevegelsessensor

  • 360-D fleksible hoder

  • 7 års levetid for motor og batteri

Reduserer friksjon på huden for å minimere irritasjon

Det ligger et beskyttende lag mellom barberingshodene og huden din. Laget av opptil 250 000 mikroteknologiske kuler som forbedrer glid på hud med opptil 30 %*** og reduserer irritasjon til et minimum.

Kraftig ytelse i hvert strøk

Kraftig ytelse i hvert strøk

Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

28/03/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermarskin

Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.

Fordeler

Tett barbering. Lang batterilevetid.

Ulemper

Ikke funne nån...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

14/04/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Best

Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen

Fordeler

Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også

Ulemper

Ingen foreløpig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

29/03/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Godt fornyede med produktet

Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med ikke-belagt materiale

  2. Testet mot Philips 3000-serien.

  3. Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe-appen i 2019

  4. Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen