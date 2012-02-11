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  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

Utgått

Philips Avent VIAAvent-påfyllingskopper

SCF616/10

3.9
| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
Philips Avent-oppbevaringssystemet er et allsidig og plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet for å vokse med babyen. Bruk den samme koppen til å oppbevare brystmelk og babymat til babyen. Den passer til alle Philips Avent-brystpumper og -smokker.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

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Påfyllingskopper til oppbevaring av melk (lokk er ikke inkludert)

Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

  • 240 ml

Lekkasjesikkert skrusystem

Lekkasjesikkert skrusystem

For sikker oppbevaring og transport

Oppbevar babymaten

Oppbevar brystmelk eller babymat i Philips Avent-oppbevaringskopper for brystmelk. Du kan oppbevare maten i kjøleskapet eller fryseren.

Ta med babymaten på farten

Perfekt når du er på farten. Du kan enkelt ta med babymaten når du skal ut

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

3

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

25/09/2011

España

España

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 