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Utgått
240 ml
For sikker oppbevaring og transport
Oppbevar brystmelk eller babymat i Philips Avent-oppbevaringskopper for brystmelk. Du kan oppbevare maten i kjøleskapet eller fryseren.
Perfekt når du er på farten. Du kan enkelt ta med babymaten når du skal ut
3.9
av 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Schu
08/10/2014
Deutschland
Bekreftet kjøper
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
25/09/2011
España
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.