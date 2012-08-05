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  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn

Utgått

Philips AventClassic-babyflaske i polyetersulfon

SCF660/17

4.1
| (17) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
God mating, god søvn
Uro er den vanligste grunnen til at babyer gråter. Philips Avent Advanced Classic-tåteflasken reduserer kolikk*** og uro betydelig. Uro reduseres spesielt om natten.**
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten**

God mating, god søvn

  • Én tåteflaske

  • 125 ml

  • Smokk med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Når babyen mates, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

17

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.