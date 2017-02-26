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  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn

Utgått

Philips AventClassic-babyflaske i polyetersulfon

SCF663/17

4.3
| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
God mating, god søvn
Uro er den vanligste grunnen til at babyer gråter. Philips Avent Advanced Classic-tåteflasken reduserer kolikk*** og uro betydelig. Uro reduseres spesielt om natten.**
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten**

God mating, god søvn

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Når babyen mates, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.