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Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.
4.3
av 5
126
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.