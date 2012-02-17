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Utgått
SCF666/17
Én tåteflaske
330 ml
Smokk med variabel gjennomstrømming
3 mnd+
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
Når babyen mates, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.
Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.
3.9
av 5
13
Anmeldelser
Fabienne1211
17/02/2012
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Classic PES baby bottle
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Biberon Classic PES
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF666/17 Biberon Classic PES
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.