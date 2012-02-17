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  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn
  • God mating, god søvn

Utgått

Philips AventClassic-babyflaske i polyetersulfon

SCF666/17

3.9
| (13) Anmeldelser
God mating, god søvn
Uro er den vanligste grunnen til at babyer gråter. Philips Avent Advanced Classic-tåteflasken reduserer kolikk*** og uro betydelig. Uro reduseres spesielt om natten.**
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten**

God mating, god søvn

  • Én tåteflaske

  • 330 ml

  • Smokk med variabel gjennomstrømming

  • 3 mnd+

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Når babyen mates, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

13

Anmeldelser

2

17/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche

28/07/2013

España

España

le doy un 10

es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Classic PES baby bottle

23/11/2012

France

France

Génial

Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Biberon Classic PES

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF666/17 Biberon Classic PES

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.