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Utgått

Philips AventClassic-babyflaske

SCF683/27

4.3

| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

Mødre har stolt på vår Classic-flaske gjennom 30 år, og den fortsetter å være foretrukket av mange mødre. Det er klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag, og den er utformet for en trivelig og enkel mateopplevelse.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Pålitelig gjennom 30 år

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

  • To flasker

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Enkelt tak på grunn av den unike ventilen på smokken

Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.