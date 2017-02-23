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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
To flasker
125 ml
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.
4.3
av 5
60
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ken87
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Jaffro86
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.