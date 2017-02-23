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  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

Utgått

Philips AventClassic-babyflaske

SCF680/27

4.3
| (60) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
Mødre har stolt på vår Classic-flaske gjennom 30 år, og den fortsetter å være foretrukket av mange mødre. Det er klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag, og den er utformet for en trivelig og enkel mateopplevelse.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Pålitelig gjennom 30 år

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

  • To flasker

  • 125 ml

  • Smokk med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Enkelt tak på grunn av den unike ventilen på smokken

Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

60

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.