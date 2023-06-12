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Steriliseringsapparat og tørker for flaske
Førsteklasses
Steriliseringen er skånsom, effektiv og fri for kjemikalier med Philips Avent. Steriliseringsapparatene bruker kraften til ren damp – hverken mer eller mindre – til å drepe 99,9 % av skadelige bakterier*.
Det tar kun 40 minutter å gjøre flaskene klare til neste mating. Etter kraftig dampsterilisering blir flasker og tilbehør tørket av en konsentrert strøm av filtrert luft, slik at de umiddelbart blir klare til bruk.
Det nye dryppbrettet beskytter varmeplaten mot melkedråper og reduserer muligheten for ubehagelig lukt.
4.6
av 5
163
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Tonje
12/06/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Redder hverdagen
Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.
Fordeler
Steriliserer veldig godt og effektivt.
Ulemper
Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/00 Sterilisator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/00 Sterilisator
NJJD
29/09/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Perfect steriliser!
Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser
First time mam
20/07/2022
United Kingdom
Excellent Product
This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.
Fordeler
The auto function.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab.
Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden