ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre
  • Steriliser, tørk og lagre

-10% rabatt med kode: WBFW26

Philips AventSterilisator

SCF293/00

4.6
| (163) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Steriliser, tørk og lagre
Vær klar for babyens neste mating på 40 minutter. Premium-flaskesterilisatoren og -tørkeren bruker filtrerte luftstrømmer til å tørke flasker før den slås av. Sterilisatoren er rask og hygienisk, og den dreper 99,9 % av bakterier*, slik at du kan føle deg trygg ved hver mating.
Se alle fordeler

Spar 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kraftig damp steriliserer, filtrert luft tørker

Steriliser, tørk og lagre

  • Steriliseringsapparat og tørker for flaske

  • Førsteklasses

Si farvel til skadelige bakterier

Si farvel til skadelige bakterier

Steriliseringen er skånsom, effektiv og fri for kjemikalier med Philips Avent. Steriliseringsapparatene bruker kraften til ren damp – hverken mer eller mindre – til å drepe 99,9 % av skadelige bakterier*.

En komplett steriliserings- og tørkesyklus tar kun 40 minutter

En komplett steriliserings- og tørkesyklus tar kun 40 minutter

Det tar kun 40 minutter å gjøre flaskene klare til neste mating. Etter kraftig dampsterilisering blir flasker og tilbehør tørket av en konsentrert strøm av filtrert luft, slik at de umiddelbart blir klare til bruk.

Utformet for å redusere sjansen for ubehagelig lukt

Utformet for å redusere sjansen for ubehagelig lukt

Det nye dryppbrettet beskytter varmeplaten mot melkedråper og reduserer muligheten for ubehagelig lukt.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

163

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

12/06/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Redder hverdagen

Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.

Fordeler

Steriliserer veldig godt og effektivt.

Ulemper

Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/00 Sterilisator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/00 Sterilisator

29/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Perfect steriliser!

Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser

20/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product

This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.

Fordeler

The auto function.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF293/01 Baby bottle steriliser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab.

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden