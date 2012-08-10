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Utgått

Philips AventEnkel elektronisk brystpumpe

SCF292/13

4.5
| (29) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Utformet for komfort
Den unike reisepumpen uten BPA er utformet med et elektronisk minne som lar deg ta kontrollen ved å lære og fortsette med din personlige pumpestil.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Inspirert av naturen

Utformet for komfort

  • Reisesett

Med isolert reiseveske og kjøleelem.

Med isolert reiseveske og kjøleelem.

Alt du trenger for å opprettholde melketilførselen og pumpe ut og oppbevare brystmelken når du er borte fra barnet ditt.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

29

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

3
2

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 