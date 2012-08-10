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Utgått
Reisesett
Alt du trenger for å opprettholde melketilførselen og pumpe ut og oppbevare brystmelken når du er borte fra barnet ditt.
De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.
Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.
4.5
av 5
29
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF292/01 Single electronic breast pump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.