ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort
  • Utformet for komfort

Utgått

Philips AventEnkel elektronisk brystpumpe

SCF302/01

4.2
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Utformet for komfort
Den unike og manuelle brystpumpen Philips Avent SCF302/01 uten BPA sørger for økt effektivitet, og det er klinisk bevist at den pumper mer melk enn doble elektriske pumper som brukes på sykehus*.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Brystpumpe inspirert av naturen

Utformet for komfort

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

Lærer og fortsetter din pumperytme

Lærer og fortsetter din pumperytme

Med ett enkelt trykk på en knapp vil det elektroniske minnet lære og fortsette din personlige pumperytme.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Extractor de leche individual

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF302/01 Extractor de leche individual

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 