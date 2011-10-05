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Utgått
Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.
De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.
Med ett enkelt trykk på en knapp vil det elektroniske minnet lære og fortsette din personlige pumperytme.
4.2
av 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Extractor de leche individual
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF302/01 Extractor de leche individual
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.