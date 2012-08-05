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Utgått
To flasker
125 ml
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
Når babyen mates, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.
Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.
4.1
av 5
17
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
Denne omtalen gjelder SCF660/17 Classic PES baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.