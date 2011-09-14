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Utgått
Inkluderer flaske på 4 oz
Det skånsomme vakuumet til Philips Avent-brystpumpen etterligner babyens naturlige sugebevegelser og pumper mer melk enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset*
En komfortabel og aktiv massasjepute som skal bidra til å stimulere til naturlig melkestrøm
Gjør livet enklere ved å pumpe direkte inn i en av de mange Philips Avent-tåteflaskene og oppbevaringsbeholderne for brystmelk til kjøleskap og fryser
4.3
av 5
45
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
ziggy1
14/09/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/20 Manuell bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/20 Manuell bröstpump
Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump
NatalieandMax
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Klinisk bevist å pumpe melk raskere enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset i løpet av 20 minutter når den brukes til regelmessig pumping på mødre som føder for tidlig.