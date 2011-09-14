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  • Utformet for komfort

Utgått

Philips AventManuell brystpumpe

SCF310/20

4.3
| (45) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Utformet for komfort
Hvis du er stresset eller har det travelt, kan det være vanskelig å pumpe ut melk, og det kan også påvirke hvor mye melk du produserer. Philips Avent-brystpumpen SCF310/20 er utformet med sikte på å gjøre det mer komfortabelt for deg når du pumper.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Brystpumpe med massasjeputer for optimal komfort

Utformet for komfort

  • Inkluderer flaske på 4 oz

Resultater som er klinisk bevist*

Resultater som er klinisk bevist*

Det skånsomme vakuumet til Philips Avent-brystpumpen etterligner babyens naturlige sugebevegelser og pumper mer melk enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset*

Patentert, myk massasjepute med fem blader

Patentert, myk massasjepute med fem blader

En komfortabel og aktiv massasjepute som skal bidra til å stimulere til naturlig melkestrøm

Unikt system for enkel oppbevaring av melk

Unikt system for enkel oppbevaring av melk

Gjør livet enklere ved å pumpe direkte inn i en av de mange Philips Avent-tåteflaskene og oppbevaringsbeholderne for brystmelk til kjøleskap og fryser

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

45

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

14/09/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/20 Manuell bröstpump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/20 Manuell bröstpump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF310/12 Manual breast pump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Klinisk bevist å pumpe melk raskere enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset i løpet av 20 minutter når den brukes til regelmessig pumping på mødre som føder for tidlig.