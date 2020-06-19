Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring

Steriliser opp til seks tåteflasker med tilbehør på bare 10 minutter. Den slanke, men romslige avanserte sterilisatoren for flaske er rask og effektiv. Den dreper 99,9 % av bakteriene*, slik at du slipper å bekymre deg ved hver mating.