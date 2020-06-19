Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring

      Philips Avent Steriliseringsapparat for tåteflaske

      SCF291/01

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring

      Steriliser opp til seks tåteflasker med tilbehør på bare 10 minutter. Den slanke, men romslige avanserte sterilisatoren for flaske er rask og effektiv. Den dreper 99,9 % av bakteriene*, slik at du slipper å bekymre deg ved hver mating.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Sterilisatorer

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Se alle
      Dette produktet
      Steriliseringsapparat for tåteflaske
      - {discount-value}

      Steriliseringsapparat for tåteflaske

      total

      recurring payment

      Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring

      Steriliser på bare 10 minutter

      • Flaskesteriliseringsapparat
      • Avansert
      Si farvel til skadelige bakterier

      Si farvel til skadelige bakterier

      Steriliseringen er skånsom, effektiv og fri for kjemikalier med Philips Avent. Steriliseringsapparatene bruker kraften til ren damp – hverken mer eller mindre – til å drepe 99,9 % av skadelige bakterier*.

      En steriliseringssyklus varer bare 10 minutter

      En steriliseringssyklus varer bare 10 minutter

      Opplev hurtighet og sikkerhet med steriliseringssyklusen som varer bare 10 minutter. Etter dette slår steriliseringsapparatet seg av.

      Utformet for å redusere sjansen for ubehagelig lukt

      Utformet for å redusere sjansen for ubehagelig lukt

      Det nye dryppbrettet beskytter varmeplaten mot melkedråper og reduserer muligheten for ubehagelig lukt.

      Steriliseringsapparatet er utformet for plassbesparende fleksibilitet

      Steriliseringsapparatet er utformet for plassbesparende fleksibilitet

      Det avanserte steriliseringsapparatet kan tilpasses, noe som reduserer størrelsen på mindre artikler som smokker, og som reduserer plassen som tas opp på benken, til et minimum når det ikke er i bruk.

      Holder seg sterilt i 24 timer*

      Holder seg sterilt i 24 timer*

      Steriliseringens grundige og kjemikaliefrie rengjøring holder innholdet sterilt i opp til 24 timer. Hvordan? Bare la lokket være på.

      Romslig på innsiden, kompakt på utsiden

      Romslig på innsiden, kompakt på utsiden

      Steriliseringsapparatet har en slank utforming, men det har likevel plass til opptil seks Philips Avent-tåteflasker. Den passer også til alle andre nødvendige artikler, det være seg smokker eller en manuell brystpumpe.

      Dette steriliseringsapparatet er raskt og enkelt å rengjøre

      Dette steriliseringsapparatet er raskt og enkelt å rengjøre

      Steriliseringsapparatet, inkludert varmeplaten, er raskt og enkelt å rengjøre ovenfra og ned og både innvendig og utvendig. Slik får du mer tid til å være sammen med den lille.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effektforbruk
        650  W
        Spenning
        220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM)
        Strømforbruk (av-modus)
        <0,3 W (periode når automatisk av-modus: <1 min)

      • Vekt og mål

        Mål
        304 x 183 x 359  millimeter
        Vekt
        1,78  kg

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      • Følgende er inkludert:

        Klype
        1  deler
        Elektrisk dampsterilisator
        1 del

      • Emballasjespesifikasjoner

        Papirbasert emballasje**
        Ja

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Clippin

      Finn en reservedel eller et tilbehør

      Gå til deler og tilbehør

      Tilbehør

      * Veiledende utsalgspris

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab.
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.