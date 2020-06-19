Søkeord
SCF291/01
Sterilisering på få minutter, praktisk oppbevaring
Steriliser opp til seks tåteflasker med tilbehør på bare 10 minutter. Den slanke, men romslige avanserte sterilisatoren for flaske er rask og effektiv. Den dreper 99,9 % av bakteriene*, slik at du slipper å bekymre deg ved hver mating.Se alle fordeler
Steriliseringsapparat for tåteflaske
Steriliseringen er skånsom, effektiv og fri for kjemikalier med Philips Avent. Steriliseringsapparatene bruker kraften til ren damp – hverken mer eller mindre – til å drepe 99,9 % av skadelige bakterier*.
Opplev hurtighet og sikkerhet med steriliseringssyklusen som varer bare 10 minutter. Etter dette slår steriliseringsapparatet seg av.
Det nye dryppbrettet beskytter varmeplaten mot melkedråper og reduserer muligheten for ubehagelig lukt.
Det avanserte steriliseringsapparatet kan tilpasses, noe som reduserer størrelsen på mindre artikler som smokker, og som reduserer plassen som tas opp på benken, til et minimum når det ikke er i bruk.
Steriliseringens grundige og kjemikaliefrie rengjøring holder innholdet sterilt i opp til 24 timer. Hvordan? Bare la lokket være på.
Steriliseringsapparatet har en slank utforming, men det har likevel plass til opptil seks Philips Avent-tåteflasker. Den passer også til alle andre nødvendige artikler, det være seg smokker eller en manuell brystpumpe.
Steriliseringsapparatet, inkludert varmeplaten, er raskt og enkelt å rengjøre ovenfra og ned og både innvendig og utvendig. Slik får du mer tid til å være sammen med den lille.
Tekniske spesifikasjoner
Vekt og mål
Opprinnelsesland
Følgende er inkludert:
Emballasjespesifikasjoner
