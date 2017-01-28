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Utgått

Philips AventSterilisatorposer for sterilisering i mikrobølgeovn

SCF297/05

4.5
| (23) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Steriliser maten på farten
Philips Avent sterilisatorposer for dampsterilisering sørger for at du alltid får sterile tåteflasker og babyprodukter på en rask, enkel og effektiv måte, uansett hvor dere er. Med posene kan du sterilisere flasker i en mikrobølgeovn på bare 90 sekunder.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Rask og enkel sterilisering, hvor som helst og når som helst

Steriliser maten på farten

  • Sterilisering på farten

  • Dreper 99,9 % av skadelige bakterier

  • Lett å bruke

  • 5 poser for 100 sykluser

Dampsteriliseringen i mikrobølgeovnen er klar på bare 90 sekunder

Dampsteriliseringen i mikrobølgeovnen er klar på bare 90 sekunder

Hver gjenbrukbare sterilisatorpose for dampsterilisering kan brukes til å sterilisere flasker, brystpumper og andre babyprodukter på bare 90 sekunder*

Dreper 99,9 %** av bakteriene

Dreper 99,9 %** av bakteriene

Tester viser at hver sterilisatorpose for dampsterilisering dreper 99,9 %** av bakteriene.

Avmerkingsboks som registrerer posebruk

Avmerkingsboks som registrerer posebruk

Hver pose inneholder en avmerkingsboks. Ved å merke av denne boksen kan du raskt og enkelt holde orden på hvor mange ganger hver pose har blitt brukt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

23

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

2

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for moms on the move

Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Ved et mikrobølgewattforbruk på >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Testresultatene leveres av et uavhengig testlaboratorium.

  3. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden