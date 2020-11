Rask og enkel sterilisering, hvor som helst og når som helst

Philips Avent sterilisatorposer for dampsterilisering sørger for at du alltid får sterile tåteflasker og babyprodukter på en rask, enkel og effektiv måte, uansett hvor dere er. Med posene kan du sterilisere flasker i en mikrobølgeovn på bare 90 sekunder. Se alle fordeler