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Utgått
Sterilisering på farten
Dreper 99,9 % av skadelige bakterier
Lett å bruke
5 poser for 100 sykluser
Hver gjenbrukbare sterilisatorpose for dampsterilisering kan brukes til å sterilisere flasker, brystpumper og andre babyprodukter på bare 90 sekunder*
Tester viser at hver sterilisatorpose for dampsterilisering dreper 99,9 %** av bakteriene.
Hver pose inneholder en avmerkingsboks. Ved å merke av denne boksen kan du raskt og enkelt holde orden på hvor mange ganger hver pose har blitt brukt.
4.5
av 5
23
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great for moms on the move
Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF297/05 Microwave steriliser bags
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Ved et mikrobølgewattforbruk på >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Testresultatene leveres av et uavhengig testlaboratorium.
Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden