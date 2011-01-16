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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Inkluderer flaske på 4 oz
De fem myke massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen beveges når du pumper og arbeider med vakuumet for å imitere barnets sugemønster.
Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.
De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.
4.2
av 5
9
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Brit
16/01/2011
Danmark
Bryst pumpe
Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Manuel brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Manuel brystpumpe
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handmilchpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handmilchpumpe
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handkolf
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handkolf
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
Klinisk bevist å pumpe melk raskere enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset i løpet av 20 minutter når den brukes til regelmessig pumping på mødre som føder for tidlig.