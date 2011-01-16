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Utgått

Philips AventManuell brystpumpe

SCF300/20

4.2
| (9) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Pump mer. Raskt.
Den unike og manuelle brystpumpen Philips Avent SCF300/20 uten BPA sørger for økt effektivitet, og det er klinisk bevist at den pumper mer melk enn doble elektriske pumper som brukes på sykehus*.
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Brystpumpe inspirert av naturen

Pump mer. Raskt.

  • Inkluderer flaske på 4 oz

Patenterte massasjeputer

Patenterte massasjeputer

De fem myke massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen beveges når du pumper og arbeider med vakuumet for å imitere barnets sugemønster.

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

9

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

3
1

16/01/2011

Danmark

Danmark

Bryst pumpe

Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Manuel brystpumpe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Manuel brystpumpe

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handmilchpumpe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handkolf

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF300/20 Handkolf

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Klinisk bevist å pumpe melk raskere enn en dobbel, elektrisk doseringspumpe på sykehuset i løpet av 20 minutter når den brukes til regelmessig pumping på mødre som føder for tidlig.