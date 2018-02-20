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Utgått
Én tåteflaske
330 ml
Smokk med variabel gjennomstrømming
3 mnd+
Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.
4.4
av 5
113
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle
Snotty
10/09/2012
Deutschland
Nur zu Empfehlen
Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
superbiker0815
09/09/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, var mindre plaget av kolikk sammenlignet med babyer som ble matet med en tradisjonell flaske. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste mindre uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke.