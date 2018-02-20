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  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

Utgått

Philips AventClassic-babyflaske

SCF686/17

4.4
| (113) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
Mødre har stolt på vår Classic-flaske gjennom 30 år, og den fortsetter å være foretrukket av mange mødre. Det er klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag, og den er utformet for en trivelig og enkel mateopplevelse.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Pålitelig gjennom 30 år

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

  • Én tåteflaske

  • 330 ml

  • Smokk med variabel gjennomstrømming

  • 3 mnd+

Enkelt tak på grunn av den unike ventilen på smokken

Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

Ergonomisk form som gir maksimal komfort

På grunn av den unike formen er denne tåteflasken enkel å holde og gripe i alle retninger for å gi maksimal komfort, selv med små babyhender.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

113

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle

10/09/2012

Deutschland

Deutschland

Nur zu Empfehlen

Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche

09/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, var mindre plaget av kolikk sammenlignet med babyer som ble matet med en tradisjonell flaske. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste mindre uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke.