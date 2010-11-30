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Utgått
Gått ut av produksjon
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Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.
4.3
av 5
70
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Englewood
30/11/2010
Danmark
Genialt
Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/40 skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/40 skær
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads
Huge
05/12/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Smooth clean shave every time
The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads