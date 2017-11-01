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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Utgått

Shaver series 5000 PowerTouchTørr elektrisk barbermaskin

PT860/16

4.2
| (499) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
DualPrecision
PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og DualPrecision-blader betyr at du får en renere barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Fanger flere hår

DualPrecision

  • Fleksible DualPrecision-skjærehoder

  • 50 min trådløs bruk / 1 t lading

  • Pop-up-trimmer

DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.

Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

av 5

499

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

01/11/2017

Danmark

Danmark

Meget tilfreds

Er meget tilfreds med denne barbermaskine. Ligger godt i hånden, er ikke for tungt og opfylder til fulde sit formå- - barbering!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver

24/08/2018

Sverige

Sverige

Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.

Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

19/01/2018

Sverige

Sverige

Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!

Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 