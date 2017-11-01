Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Back to Routine
20% rabatt med kupong* B2R20
Utgått
Fleksible DualPrecision-skjærehoder
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Pop-up-trimmer
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.
Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.
4.2
av 5
499
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Rasbin
01/11/2017
Danmark
Meget tilfreds
Er meget tilfreds med denne barbermaskine. Ligger godt i hånden, er ikke for tungt og opfylder til fulde sit formå- - barbering!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver
BertOlof1962
24/08/2018
Sverige
Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.
Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Tuff
19/01/2018
Sverige
Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!
Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.