Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.