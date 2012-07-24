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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Pop-up-trimmer i full bredde som er perfekt til å trimme kinnskjegg og barter.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.2
av 5
45
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Jacky48
24/07/2012
United Kingdom
The shaver is very easy to use and gives excellent results
This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Stanley111
24/07/2012
United Kingdom
Excellent recommended
I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Kickywix
24/07/2012
United Kingdom
Really good shaver.
Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.