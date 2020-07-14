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Utgått
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
Supert løft- og kuttstystem: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
3.8
av 5
17
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Fordeler
Good value,
Ulemper
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Fordeler
Close smooth shave
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.