Svært god beskyttelse av huden, glatt barbering

Gled deg over en forfriskende barbering uten at du behøver å bekymre deg for å skade huden med denne barbermaskinen til både våt og tørr bruk. Aquatec-forseglingen gir en komfortabel tørr barbering og en forfriskende våt barbering. Bruk den våt med barberingsgel eller -skum for å gjøre det enda mer komfortabelt for huden. Se alle fordeler