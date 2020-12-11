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Utgått

7000 seriesElektrisk barbermaskin

HQ7340

3.9
| (49) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Behagelig nært
Denne barbermaskinen er utstyrt med det unike systemet for presisjonsklipping. Den har ultratynne skjærehoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene. Hele barbermaskinen kan vaskes.
Se alle fordeler

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

  • System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen gir myk hudkontakt for en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

49

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Fordeler

good quality

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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