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Utgått
System for presisjonsklipping
Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
Den hudvennlige profilen gir myk hudkontakt for en behagelig barbering.
3.9
av 5
49
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Fordeler
good quality
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7340 Electric shaver