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Utgått
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Den vannbestandige Philips-barbermaskinen skylles enkelt under springen.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.0
av 5
21
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.