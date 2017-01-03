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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Utgått

Shaver series 5000 PowerTouchtørr elektrisk barbermaskin

PT849/26

3.8
| (39) Anmeldelser
ComfortCut
PowerTouch Shaver 5000 gir deg kraft om morgenen. Skjærehodene som kan vaskes, og ComfortCut-bladene gir deg en svært behagelig barbering. Takket være det nye SmartClean-systemet føles barbermaskinen som ny hver eneste dag.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Komfortabel og rask barbering

ComfortCut

  • ComfortCut-knivsystem

  • Flex & Float

  • SmartClean-system

ComfortCut-blader glir lett for en jevn, tett barbering

ComfortCut-blader glir lett for en jevn, tett barbering

ComfortCut-blader har avrundede kanter som glir fint mot huden, slik at du alltid får en tett og samtidig komfortabel barbering.

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.

SmartClean sørger for at barbermaskinen er som ny hver dag

SmartClean sørger for at barbermaskinen er som ny hver dag

Med ett enkelt trykk på en knapp rengjør, smører og lader SmartClean barbermaskinen din slik at den fortsetter å fungere på sitt beste, dag ut og dag inn.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

39

Anmeldelser

03/01/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Ännu en finfin rakapparat från Philips...

Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

23/11/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Inget att klaga på. Helt nöjd.

Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

07/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Mein Mann ist sehr zufrieden damit

Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 