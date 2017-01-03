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Utgått
PT849/26
ComfortCut-knivsystem
Flex & Float
SmartClean-system
ComfortCut-blader har avrundede kanter som glir fint mot huden, slik at du alltid får en tett og samtidig komfortabel barbering.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.
Med ett enkelt trykk på en knapp rengjør, smører og lader SmartClean barbermaskinen din slik at den fortsetter å fungere på sitt beste, dag ut og dag inn.
3.8
av 5
39
Anmeldelser
LaszloM
03/01/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Ännu en finfin rakapparat från Philips...
Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Leif74
23/11/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Inget att klaga på. Helt nöjd.
Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
tatitrine
07/02/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Mein Mann ist sehr zufrieden damit
Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.