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Utgått
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Reiseetui
Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
Den hudvennlige profilen gir myk hudkontakt for en behagelig barbering.
4.4
av 5
60
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
knox
09/04/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7380 Electric shaver