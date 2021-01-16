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Utgått
AT&T Williams-design
Denne unike formel 1-barbermaskinen er utformet i samarbeid med AT&T Williams.
Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Den hudvennlige profilen gir myk hudkontakt for en behagelig barbering.
4.2
av 5
199
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver
BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Rami
15/02/2019
United Kingdom
super
Super perfect shaver from Philips, i like it so much.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver