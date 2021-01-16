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Utgått

7000 seriesElektrisk barbermaskin

HQ7390/17

4.2
| (199) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Pasjon for perfeksjon
"Livet mitt er et billøp hver dag, og jeg trenger det beste hjelpeteamet jeg kan finne - hjelperne mine på jobben og Philips-barbermaskinen hjemme. Den sørger for at jeg er i tetposisjon hver morgen." Nico Rosberg, Formel 1-sjåfør AT&T Williams.
Se alle fordeler

Barberer til og med de korteste hårene

Pasjon for perfeksjon

  • AT&T Williams-design

Designet i nært samarbeid med AT&T Williams

Denne unike formel 1-barbermaskinen er utformet i samarbeid med AT&T Williams.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen gir myk hudkontakt for en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

199

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7390 Electric shaver

15/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

super

Super perfect shaver from Philips, i like it so much.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.