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  • Behagelig nært
  • Behagelig nært
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  • Behagelig nært
  • Behagelig nært
  • Behagelig nært

Utgått

7000 seriesElektrisk barbermaskin

HQ7310

4.2
| (45) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Behagelig nært
Denne barbermaskinen kan rengjøres i springen etter hver bruk. Du kan stole på en komfortabel og tett barbering hver dag.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

Vaskbar barbermaskin

Vaskbar barbermaskin

Den vaskbare barbermaskinen skylles enkelt under kranen.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

av 5

45

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The shaver is very easy to use and gives excellent results

This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent recommended

I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Really good shaver.

Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7310 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 