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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ7120/16

3.8
| (17) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Behagelig nært
Denne barbermaskinen er utstyrt med det unike systemet for presisjonsklipping. Den har ultratynne skjærehoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

Individuelt flytende hoder

Individuelt flytende hoder

Justerer de sylskarpe knivene på Philips-barbermaskinen nærmere huden for en uovertruffen tett barbering

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

17

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Fordeler

Good value,

Ulemper

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Fordeler

Close smooth shave

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 