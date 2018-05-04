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  • Behagelig nært
  • Behagelig nært
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  • Behagelig nært
  • Behagelig nært
  • Behagelig nært

Utgått

Philips Norelco 7000 SeriesElektrisk barbermaskin

HQ7320

4

| (101) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Behagelig nært

Denne barbermaskinen kan rengjøres i springen etter hver bruk. Du kan stole på en komfortabel og tett barbering hver dag.

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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

  • System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

101

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simple, effective, quick

Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The product is exactly what i needed

This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 