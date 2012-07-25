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  • Behagelig nært

Utgått

7000 SeriesElektrisk barbermaskin

HQ7360

4.1

| (107) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Behagelig nært

Denne barbermaskinen er utstyrt med det unike systemet for presisjonsklipping. Den har ultratynne skjærehoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene. Hele barbermaskinen kan vaskes.

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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

  • Rask lading

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

107

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

its very easy to clean the head under the tap

i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

a great shave

It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an overall excellent shaver with very quick charge.

Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 