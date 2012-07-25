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Utgått
Behagelig nært
Denne barbermaskinen er utstyrt med det unike systemet for presisjonsklipping. Den har ultratynne skjærehoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene. Hele barbermaskinen kan vaskes.
Rask lading
Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.
4.1
av 5
107
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
argie
25/07/2012
United Kingdom
its very easy to clean the head under the tap
i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Bodger
24/07/2012
United Kingdom
a great shave
It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Foxybear
09/10/2011
United Kingdom
This is an overall excellent shaver with very quick charge.
Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.