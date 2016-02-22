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  • Behagelig nært
  • Behagelig nært
  • Behagelig nært

Utgått

7000 SeriesElektrisk barbermaskin

HQ7300

4.1

| (63) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet

Behagelig nært

Denne barbermaskinen kan rengjøres i springen etter hver bruk. Du kan stole på en komfortabel og tett barbering hver dag.

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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

  • Nettdrevet versjon

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

63

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 