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Utgått
Supert løft- og kuttstystem: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
Pop-up-trimmer i full bredde som er perfekt til å trimme kinnskjegg og barter.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.