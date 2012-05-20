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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ7240/17

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Behagelig nært
Den nye barbermaskinen HQ7240 fra Philips gjør det enkelt – tett og behagelig. Den avanserte teknologien garanterer en tett barbering. Du rengjør den enkelt ved å skylle den under springen. Og den er utformet for økt komfort.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer til og med de korteste hårene

Behagelig nært

Super Lift & Cut-teknologi

Super Lift & Cut-teknologi

Supert løft- og kuttstystem: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Pop-up-trimmer med fjæring

Pop-up-trimmer med fjæring

Pop-up-trimmer i full bredde som er perfekt til å trimme kinnskjegg og barter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 