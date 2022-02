Halogenstylinglys fra Philips er utviklet for sjåfører som er ute etter en oppgradering som har stilen og utseendet som et LED-lys gir, men som vil ha et kjøretøy med halogenteknologi. Takket være den nye, avanserte overflateformelen på glasset er WhiteVision ultra-pærene de hviteste pærene vi har til lovlig bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlysreflektoren med betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet.