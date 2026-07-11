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VisionBedre sikt

12580B1

3.8
| (256) Anmeldelser
Føl deg trygg og kjør trygt
Gir godt lys til en konkurransedyktig pris med originalt utstyr for bedre sikkerhet og komfort
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Originalt utstyr

Føl deg trygg og kjør trygt

  • Type lampe: H15

  • 12 V, 55/15 W

  • Opptil 30 % bedre sikt

  • Mest for pengene

  • Antall lyskilder: 1

Optimalisert levetid og holdbarhet

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde liv.

Overholder den høye kvalitetsstandarden for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres av materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig tilgang til salg.
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