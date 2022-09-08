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WhiteVision ultraHvitt, stilig lys

9012WVUB1

Klart, lekkert lys

Philips WhiteVision ultra har den nyeste overflateformelen og gir fantastisk hvitt lys. Dette er de hviteste halogenlampene til bruk på veien i vår portefølje, og det perfekte valget hvis du ønsker et stilig utseende.

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Det siste innen hvitt lys for bilen

Klart, lekkert lys

  • Type lampe: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Klart hvitt lys

  • Antall lyskilder: 1

Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra-frontlykter gjør bilen din flottere med et skarpt hvitt lys. De er det riktige valget for god sikt og stil.

Halogenlamper til oppgradering som ser svært stilige ut

Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med halogenteknologi. Den nye, avanserte overflateformelen på glasset gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlyktens reflektor.

Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys

WhiteVision ultra-frontlyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et livlig utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gir deg god sikt uten å ofre sikkerhet ved å blende sjåfører i møtende biler.

Tekniske spesifikasjoner

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