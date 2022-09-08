Halogenlamper til oppgradering som ser svært stilige ut

Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med halogenteknologi. Den nye, avanserte overflateformelen på glasset gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlyktens reflektor.