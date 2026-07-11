Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
12643LLC1
Type lampe: H18
12 V, 65W
Langvarig, færre utskiftninger
Svært motstandsdyktig pære
Antall lyskilder: 1
Det er materialer av høy kvalitet og et robust glødetråddesign som gjør at Philips LongLife EcoVision-lyspærene varer i opptil 1 100 timer. Det innebærer at du kan bruke mindre tid på å bytte ut brukte lyspærer, noe som reduserer vedlikeholdet. Philips LongLife EcoVision-lyspærenes holdbarhet gjør dem også ideelle i høyspenningsbiler.
De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' OEM-produkter (Original Equipment Quality) er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. LongLife EcoVision er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å få mer informasjon.
UV-kvartsglass er mer robust enn hardt glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, fuktighet og vibrasjoner, noe som eliminerer eksplosjonsfaren. Philips’ lyskilder av kvartsglass (glødetråd på 2650ºC og glass på 800ºC) tåler alvorlige varmesjokk. Med et høyere trykk inne i lampen er UV-kvartsglass i stand til å produsere et kraftigere lys.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling