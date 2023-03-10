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VisionBedre sikt

12342PRB1

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
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Vision frontlyskilder gir 30 % mer sikt enn en standard bilpære og sikrer en fremragende lysstråle til en svært gunstig pris og med Original Equipment Quality for høyere sikkerhet og komfort.
Se alle fordeler

Opptil 30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

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  • Type lampe: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Opptil 30 % bedre sikt

  • Mest for pengene

  • Antall lyskilder: 1

Vision-pærer projiserer lengre lysstråler enn standard pærer

Vision-pærer projiserer lengre lysstråler enn standard pærer

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.

Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett

Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett

Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/03/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Fordeler

scherp en helder licht

Ulemper

geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht

19/09/2011

Nederland

Nederland

Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid

Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht

18/04/2013

Deutschland

Deutschland

Solide Fahrzeugbeleuchtung

Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Mehr Sicht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Mehr Sicht

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