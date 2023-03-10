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Type lampe: H4
12 V, 60/55 W
Opptil 30 % bedre sikt
Mest for pengene
Antall lyskilder: 1
Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.
Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Fordeler
scherp en helder licht
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht
srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Vision 12342PRB1 Meer zicht
gargamel70
18/04/2013
Deutschland
Solide Fahrzeugbeleuchtung
Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)
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