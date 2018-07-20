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Utgått
12342RVS2
Type lampe: H4
Pakke à: 2
12 V, 60/55 W
Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.
Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.
Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.
2.5
av 5
8
Anmeldelser
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Bekreftet kjøper
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Tensa
18/07/2017
Italia
Bekreftet kjøper
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto