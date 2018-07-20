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  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper

Utgått

RacingVisionPære til frontlys

12342RVS2

2.5
| (8) Anmeldelser
Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
Philips RacingVision-lyskilder til bil er det perfekte valget for bilentusiaster. Med opptil 150 % klarere lys blir reaksjonsevnen din bedre, og kjøreopplevelsen føles både tryggere og mer spennende.
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Bedre lys gir bedre kjøreopplevelse

Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper

  • Type lampe: H4

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 60/55 W

Se lengre og reager raskere med opptil 150 % skarpere lys

Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.

Én av de skarpeste lyspærene for utmerket lys

Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.

Skarpere lys for sportssjåfører

Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.5

av 5

8

Anmeldelser

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Bekreftet kjøper

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/07/2017

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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