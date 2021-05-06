Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer slående lysstyrke med en levetid som tidligere har vært uoppnåelig for en så høytytende pære, og den øker sikten slik at sjåfører og deres nære og kjære kan føle seg enda tryggere på veien.
Type lampe: H7
12 V, 55 W
Opptil 150 % sterkere lys
Opptil 450 t
Antall lyskilder: 2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du opptil 150 % sterkere lys(1). Du kan kjøre vel vitende om at du har klar sikt selv i mørke og ved dårlige værforhold. Avansert glødetråddesign gir større presisjon og høyere lysstyrke for bedre belysning av veien, mens den nye Philips Diamond Precision-kvartsglassteknologien sikrer høyere lysstyrke.
Den nye produksjonsteknikken for Philips Diamond Precision-kvartsglass øker lysgjennomstrømmingen og gir svært god motstand mot temperatursjokk og trykk. En skreddersydd sammensetning av dyrebare gasser beskytter filamentet ytterligere mot aldring. Dette betyr høyere lysstyrke og en lengre levetid på opptil 450 timer, sannsynligvis den lengste levetiden som finnes for en så kraftig pære.
Siden den kan kaste lys opptil 70 meter lenger fremme på veien(2), øker Philips X-tremeVision Pro150 evnen din til å reagere på potensielle farer. Hvis sikkerhetsavstanden forlenges, kan du og passasjerene dine ha en tryggere kjøretur.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Fordeler
Bessere und weitere Sicht
Ulemper
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Bruksdato 2020-04-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Bruksdato 2020-04-06
1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard
2 ekstra sikkerhetsavstandssammenlignet strålelengde med avledet minimum etter ECE-regulering, basert på 1 lux – den lengste avstanden fra bilen
3 gjelder for bruk med nærlys, og er forskjellig for bruk med tåkelys