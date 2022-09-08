Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
9006PRC1
Type lampe: HB4
Pakke à 1
12 V, 55 W
Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.
Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Anmeldelser