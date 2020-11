Ingen utskifting nødvendig i opptil 1500 timer

Det er materialer av høy kvalitet og et robust glødetråddesign som gjør at Philips LongLife EcoVision-lyspærene varer i opptil 1500 timer. Det innebærer at du kan bruke mindre tid på å bytte ut brukte lyspærer, noe som reduserer vedlikeholdet. Philips LongLife EcoVision-lyspærenes holdbarhet gjør dem også ideelle i høyspenningsbiler.