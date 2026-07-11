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LongLife EcoVisionLengre levetid

12644LLC1

3.8
| (256) Anmeldelser
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Philips LongLife EcoVision-frontlyspærer varer mye lenger enn vanlige lyspærer. Dette gjør dem til et naturlig valg for sjåfører som ønsker å redusere vedlikeholdet på kjøretøyene sine.
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Lenger levetid, færre utbyttinger

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  • Type lampe: H19

  • 12 V, 60/55W

  • Langvarig, færre utskiftninger

  • Svært motstandsdyktig pære

  • Antall lyskilder: 1

Ingen utskifting nødvendig i opptil 1500 timer

Det er materialer av høy kvalitet og et robust glødetråddesign som gjør at Philips LongLife EcoVision-lyspærene varer i opptil 1500 timer. Det innebærer at du kan bruke mindre tid på å bytte ut brukte lyspærer, noe som reduserer vedlikeholdet. Philips LongLife EcoVision-lyspærenes holdbarhet gjør dem også ideelle i høyspenningsbiler.

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' OEM-produkter (Original Equipment Quality) er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. LongLife EcoVision er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å få mer informasjon.

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er mer robust enn hardt glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, fuktighet og vibrasjoner, noe som eliminerer eksplosjonsfaren. Philips’ lyskilder av kvartsglass (glødetråd på 2650ºC og glass på 800ºC) tåler alvorlige varmesjokk. Med et høyere trykk inne i lampen er UV-kvartsglass i stand til å produsere et kraftigere lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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