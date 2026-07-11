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  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
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  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
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  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
  • Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet

X-tremeVision Pro150Ytelse og levetid

12258XVPS2

3.8
| (258) Anmeldelser
Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer slående lysstyrke med en levetid som tidligere har vært uoppnåelig for en så høytytende pære, og den øker sikten slik at sjåfører og deres nære og kjære kan føle seg enda tryggere på veien.
Se alle fordeler

Den perfekte kombinasjonen av høy ytelse og varighet

Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet

  • Type lampe: H1

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 150 % sterkere lys

  • Opptil 350 t

  • Antall lyskilder: 2

Få bedre sikt for trygg kjøring

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du opptil 150 % sterkere lys(1). Du kan kjøre vel vitende om at du har klar sikt selv i mørke og ved dårlige værforhold. Avansert glødetråddesign gir større presisjon og høyere lysstyrke for bedre belysning av veien, mens den nye Philips Diamond Precision-kvartsglassteknologien sikrer høyere lysstyrke.

Opptil 450 timers bruk fra en lyspære med høy ytelse(2)

Den nye produksjonsteknikken for Philips Diamond Precision-kvartsglass øker lysgjennomstrømmingen og gir svært god motstand mot temperatursjokk og trykk. En skreddersydd sammensetning av dyrebare gasser beskytter filamentet ytterligere mot aldring. Dette betyr høyere lysstyrke og en lengre levetid på opptil 450 timer (referer til H7; H1: 350 t), sannsynligvis den lengste levetiden som finnes for en så kraftig pære.

Hvitere lys gir klarere sikt og mer komfort

Det kan være slitsomt for øynene å kjøre i mørke omgivelser, og dette kan føre til anstrengte øyne og en større risiko for utmattelse. Philips X-tremeVision Pro150 utstråler hvitt lys på opptil 3400 Kelvin (referer til H7; H1: 3450 Kelvin), noe som gir større kontrast til sikten din. Dette gjør det lettere å identifisere møtende objekter med økt selvsikkerhet. Kjøreturen din blir tryggere og hyggeligere hvis du kan se tydeligere og være mer oppmerksom.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

258

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard

  2. 2 gjelder for bruk med nærlys, og er forskjellig for bruk med tåkelys