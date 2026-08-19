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12342XVPS2
Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer slående lysstyrke med en levetid som tidligere har vært uoppnåelig for en så høytytende pære, og den øker sikten slik at sjåfører og deres nære og kjære kan føle seg enda tryggere på veien.
Type lampe: H4
12 V, 60/55 W
Opptil 150 % sterkere lys
Opptil 540 t
Antall lyskilder: 2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du opptil 150 % sterkere lys(1). Du kan kjøre vel vitende om at du har klar sikt selv i mørke og ved dårlige værforhold. Avansert glødetråddesign gir større presisjon og høyere lysstyrke for bedre belysning av veien, mens den nye Philips Diamond Precision-kvartsglassteknologien sikrer høyere lysstyrke.
Den nye produksjonsteknikken for Philips Diamond Precision-kvartsglass øker lysgjennomstrømmingen og gir svært god motstand mot temperatursjokk og trykk. En skreddersydd sammensetning av dyrebare gasser beskytter filamentet ytterligere mot aldring. Dette betyr høyere lysstyrke og en lengre levetid på opptil 450 timer (referer til H7; H4: 540 t), sannsynligvis den lengste levetiden som finnes for en så kraftig pære.
Siden den kan kaste lys opptil 70 meter lenger fremme på veien(2), øker Philips X-tremeVision Pro150 evnen din til å reagere på potensielle farer. Hvis sikkerhetsavstanden forlenges, kan du og passasjerene dine ha en tryggere kjøretur.
3.8
av 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordeler
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard
2 ekstra sikkerhetsavstandssammenlignet strålelengde med avledet minimum etter ECE-regulering, basert på 1 lux – den lengste avstanden fra bilen
3 gjelder for bruk med nærlys, og er forskjellig for bruk med tåkelys