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9012XVPB1
Type lampe: HIR2
12 V, 55 W
Opptil 150 % sterkere lys
Opptil 300 t
Antall lyskilder: 1
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du opptil 150 % sterkere lys(1). Du kan kjøre vel vitende om at du har klar sikt selv i mørke og ved dårlige værforhold. Avansert glødetråddesign gir større presisjon og høyere lysstyrke for bedre belysning av veien, mens den nye Philips Diamond Precision-kvartsglassteknologien sikrer høyere lysstyrke.
Den nye produksjonsteknikken for Philips Diamond Precision-kvartsglass øker lysgjennomstrømmingen og gir svært god motstand mot temperatursjokk og trykk. En skreddersydd sammensetning av dyrebare gasser beskytter filamentet ytterligere mot aldring. Dette betyr høyere lysstyrke og en lengre levetid på opptil 450 timer (referer til H7; HIR2: 300 t), sannsynligvis den lengste levetiden som finnes for en så kraftig pære.
Siden den kan kaste lys opptil 70 meter lenger fremme på veien(2), øker Philips X-tremeVision Pro150 evnen din til å reagere på potensielle farer. Hvis sikkerhetsavstanden forlenges, kan du og passasjerene dine ha en tryggere kjøretur.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard
2 ekstra sikkerhetsavstandssammenlignet strålelengde med avledet minimum etter ECE-regulering, basert på 1 lux – den lengste avstanden fra bilen
3 gjelder for bruk med nærlys, og er forskjellig for bruk med tåkelys