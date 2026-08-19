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12972RGTS2
Utrolig ytelse fra en lyspære til bruk på vei
Hvis du er lidenskapelig opptatt av å kjøre bil, bør du la billyspærene fra Philips RacingVision GT200 forbedre kjøreopplevelsen din. Opptil 200 % klarere lys som skinner over 80 meter lenger, resulterer i bedre sikt og raskere reaksjonsevne, og alt i alt en mer spennende kjøretur.
Type lampe: H7
12 V, 55 W
Opptil 200 % sterkere lys
Utvidet lysstråle på veien
Antall lyskilder: 2
Philips RacingVision GT200 er den beste utøveren i porteføljen vår, og den gir deg den superskarpe sikten til en rallylyspære i et format du kan bruke på offentlige veier. Opplev sylskarp sikt i opptil 200 % klarere lys¹. Det optimaliserte lyspæredesignet gir høyere lysstyrke, noe som gir bedre oversikt over veien foran og dermed en tryggere og mer spennende kjøretur.
Philips RacingVision GT200 har en lysstråle med ekstremt høy ytelse som når hele 80 meter lenger² enn den lovpålagte minimumslengden, slik at du ser mer av veien foran deg. Oppdag potensielle farer raskere, øk reaksjonsevnen din, og få en bedre posisjon på veien. Alt dette bidrar til en tryggere og mer tilfredsstillende kjøreopplevelse.
Philips RacingVision GT200-frontlyspærer er ECE-typegodkjent for veien. Ytelsesorienterte sjåfører kan glede seg over en sterk og livlig lyspære tillatt på offentlige veier, som er i samsvar med gjeldende lovgivning.
Priser
3.8
av 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordeler
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
¹ Lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard.
² Ekstra sikkerhetsavstand sammenlignet med strålelengde til avledet minimum etter ECE-forordning, basert på 1 Lux – den lengste avstanden fra bilen.