Lyspærer med hvitt lys for stilig lys på veien

Bedre og klarere lys øker ytelsen på veien. Glødetrådens optimerte, presise form, det høye gasstrykket, det nøyaktige belegget og UV-kvartsglasset av høy kvalitet gjør at Philips WhiteVision ultra-frontlyktene setter en ny standard for hvitt lys til bruk på veien. Disse frontlyktene er bygget for å gi god sikt og stil, slik at kjøreturen blir mer avslappende og morsommere.