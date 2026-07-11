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  • Klart, lekkert lys
  • Klart, lekkert lys
  • Klart, lekkert lys
  • Klart, lekkert lys
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  • Klart, lekkert lys
  • Klart, lekkert lys
  • Klart, lekkert lys

WhiteVision ultraHvitt, stilig lys

12336WVUB1

3.8
| (257) Anmeldelser
Klart, lekkert lys
Philips WhiteVision ultra har den nyeste overflateformelen og gir fantastisk hvitt lys. Dette er de hviteste halogenlampene til bruk på veien i vår portefølje, og det perfekte valget hvis du ønsker et stilig utseende.
Se alle fordeler

Det siste innen hvitt lys for bilen

Klart, lekkert lys

  • Type lampe: H3

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Klart hvitt lys

  • Antall lyskilder: 1

Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra-tåkelys gjør bilen din flottere med skarpt hvitt lys. De er det riktige valget for å få god sikt og stil.

Stilige halogenlamper for oppgradering av tåkelys

Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med konvensjonell teknologi. Den nye, avanserte overflateformelen på glasset gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i tåkelysets reflektor, som passer til fargen på de oppgraderte pærene i frontlyktene.

Flotte tåkelys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys

WhiteVision ultra-tåkelyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et livlig utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. De gir deg god sikt uten å ofre sikkerhet ved å blende sjåfører i møtende biler.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

257

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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